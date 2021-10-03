政Whats噏：薛永恒稱創科有助社會流動　劏房戶訴苦：冇錢買電腦

房屋問題係香港深層次矛盾，一直未解決。議員葛珮帆（EQ）今日（3日）同創科局局長薛永恒一齊落區探訪沙田區內嘅基層家庭。

佢哋首先探訪咗單親劏房戶，媽媽同個仔相依為命。薛永恒知道囝囝好鍾意數學，就鼓勵佢喺創新科技方面發展，仲話自己推動創科就係想為本港青年提供上流機會喎。之不過，疫情期間學校推行網上教學，關愛基金援助項目又已經結束，媽媽話冇能力為個仔買電腦，希望政府會出手幫助有需要嘅學生。媽媽又話公屋申請咗6年都仲係冇消息，現在被迫捱貴租，住喺一個只有一鋪床嘅唐樓劏房，希望可以盡快上樓，改善生活環境。

由於囝囝已經讀緊中學，媽媽唔方便同佢瞓同一鋪床，只好自己瞓地下，畀個仔喺床度瞓。薛永恒就話明白佢哋嘅苦況，又話政府現在已經大大加快興建公屋。EQ話自己都係單親家庭長大，鼓勵個媽媽唔好相信孩子會「輸在起跑線」，只要努力就會有前途。

之後佢哋去咗探訪三代同堂嘅邱家，邱老先生早前中風，行動不便，而佢個仔做緊貨車司機，希望香港快啲同內地通關，到時就可以帶動經濟，增加收入。薛永恒就透露上個禮拜同內地相關部門討論過通關安排，現在會檢視同提升防疫工作，鼓勵大家快打疫苗，盡快實現通關，而EQ都鼓勵未打針嘅老人家可以係諮詢家庭醫生嘅意見後就可以打針。

政府長期都畀人批評不恤民瘼，政策離地。近排有多名局長落區探啲基層家庭，EQ就希望政府以後會多啲聽市民意見，推出更多便民、貼地嘅政策啦！