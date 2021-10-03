政Whats噏：轟民主黨提高門檻　前黨員馮煒光斥涉違黨章應解散

近日有關民主黨(白鴿黨)應否參選的問題鬧得沸騰騰，白鴿黨內更分為「主戰」同「反戰」兩派，內訌愈演愈烈。該黨嘅中央委員會日前決定提高參選門檻，想參選嘅會員須獲得其想參選選區所屬支部20名會員及其他支部各5名會員嘅聯合提名。不過，該黨前黨員、香港大學畢業生聯席召集人馮煒光今日(3日)就喺社交平台貼文，批評該黨大幅提升門檻不單止係違反黨章，更加係因為不承認和尊重「一國」，覺得民主黨應該要解散，仲叫警方國安處去查民主黨嘅帳目款項啊。

馮煒光喺貼文中批評白鴿黨提高門檻其實係唔願意參選嘅藉口，認為中委會唔想黨員參選，只係因為嚥不下「承認和尊重一國」呢個所謂「屈辱」喎。佢認為有關做法違反咗民主黨基本信念第一條：「香港是中國不可分割的一部分，我們支持香港回歸中國」；亦違反咗該黨嘅章程內支持黨員參選嘅條款。佢話香港已經唔可以再留有任何「不承認和尊重一國」嘅「政治土壤」，所以若有任何香港政團以各種門檻或藉口，唔肯承認同埋尊重一國，就應該要解散喎。

佢仲建議，若果真係要解散白鴿黨，警方國安處可以從「錢」入手，調查該黨。佢指2014年時被爆出3000多份壹傳媒內部電郵，其中有逾1000萬港元捐款係由黎智英，經由其左右手、美國中情局前僱員Mark Simon到相關銀行觀塘分行購買銀行本票，本票抬頭寫「香港民主黨」捐出嘅，佢質疑黎智英可能係美國嘅「白手套」。

到底點樣收取有關款項？馮話該黨一向收取捐款，都係由黨最核心人物例如有「李漢奸」之稱嘅創黨主席李柱銘私人代收，然後再由李寫個人支票畀該黨，咁樣就可以符合「組織收入不多於一半來自組織外人士」嘅要求，亦都唔使繳交利得稅。佢質疑多年來嘅捐款都可能來自美國，建議警方只要一翻開白鴿黨過去27年嘅銀行「收款」紀錄同埋李柱銘嘅收款紀錄相對照，白鴿黨同李柱銘本人就會無所遁形。

佢話國安處嘅「雷達」過往無掃到白鴿黨，但佢覺得今時今日白鴿黨嘅真正算盤係搵個藉口偃旗息鼓，期待日後東山再起，佢認為應該將遺患連根拔起，以作一個範例，就係只有「承認和尊重一國」嘅反對派先可以繼續喺香港發展。

馮煒光係白鴿黨前中委同南區前區議員，佢喺2012年應徵入政府做副局長，被黨友指摘係「賣黨求榮」，要求革除佢嘅黨籍，最後佢選擇退黨。到2013年尾，佢獲委任為新聞統籌專員，佢亦都喺獲委任當日按《區議會條例》 辭去民選區議員席位。