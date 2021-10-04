沙田大涌橋路屢釀奪命意外　警籲司機駕駛時要專注

「道路零意外」始終為一個願景，現實生活中，各區每日都會上演不同程度的交通意外，其中沙田大涌橋路車禍連連，屢釀奪命事故。時任沙田警區行動主任的李銳明總督察表示，除有關部門要檢視道路情況外，駕駛者亦有責任，保持良好的駕駛態度，減少意外發生。

根據警方統計，沙田警區於今年1至8月發生1,978宗交通意外，當中44宗發生於大涌橋路；而去年同期，沙田警區則有1,762宗交通意外，大涌橋路有59宗。對於大涌橋路屢生交通意外，李坦言：「駕駛者可以進步的空間好大，他們應遵守道路的車速限制，駕駛時保持專注」，而車上乘客亦應繫妥安全帶，一旦發生事故可減低傷亡。

她續稱，上址的道路設計亦有進步空間，據她所知，早前接連發生意外後，相關部門已着手處理「孭仔燈」問題，研究將孭仔燈分拆，減少駕駛者混淆的機會。透過各方的改進，期望今後會減少意外。

單是今年6月，短短10日內已發生2宗嚴重意外。首宗於6月4日發生，一輛載有55名學童的校巴沿大涌橋路行駛期間，失控剷上路中石壆，撞及一輛私家車後衝落城門河旁的單車徑，碎片擊中一輛輕型貨車，事件中25人受傷，校巴司機涉嫌危駕被捕。

至同月13日，一輛專線小巴及一輛私家車在沙田圍路及大涌橋路交界撼撞，小巴被撞至翻側，司機慘被拋飛夾在小巴及路面之間，當場死亡，私家車女司機等7人則受傷，該名女司機亦涉危駕被捕。