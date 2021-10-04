鐵路系統保養費上百億元計　港鐵靠上蓋物業利潤撐營運

本港房屋供應緊絀，近日有議員倡議將港鐵上蓋物業地皮撥歸政府，興建公營房屋。港鐵主席歐陽伯權接受東網專訪時表示，近年鐵路網絡擴展至全港18區，再加上系統和設備已運作經年，維修成本隨之增加，港鐵未來3年每年需投放約100億港元保養系統，加上新鐵路發展料需動用逾1000億港元，因此需以「鐵路加物業」發展模式支持營運。他強調港鐵並非地產商，其鐵路營運商角色不變，形容上蓋物業收入只是為了「養(鐵路)系統而儲子彈」，明言港鐵不想如英國倫敦地鐵的營辦商因缺錢經營，到頭來向政府「伸大手掌要錢」。

歐陽伯權明言交通服務永遠是港鐵的主軸，然而「養一個鐵路系統」相當昂貴，除了每約十年須考慮更新，預計未來3年的資本開支須動用約500億港元。他形容「港鐵平均一日約8000班列車咁出」，用量十分高，若要保持系統運作完善，就一定要有足夠資金資源作管理及保養。

談到港鐵財務方面，歐陽伯權強調港鐵「全部用自己(公司)承擔責任及運作」，不想向政府攞錢營運，當中要訣在於「鐵路加物業」發展模式，港鐵以擁有權發展新鐵路，政府批出鐵路上蓋物業發展權，並在發展時定出補地價金額。港鐵透過招標，經由發展商發展物業項目，最終將收益分配在鐵路建設及運作之上。他指，當港鐵賣樓有所收益，該收益需分攤使用很多年。他直指收益必須要有，主因要用作保養鐵路，形容「要儲夠子彈去養(鐵路)系統」。

歐陽伯權稱，「鐵路加物業」發展模式最重要一環是覓地，他得悉外界抱有「何解港鐵經常覓得好地發展」的想法，但他直言不會以「好地」來形容港鐵覓得的地皮，因為所謂「好地」是港鐵以其策劃及統籌，改善地皮的條件及環境。他以日出康城為例，指該地皮原本只是一幅車廠用地，港鐵花約18年時間將其發展為集住宅、商場、運輸系統於一身的完整社區。

港鐵將就東涌牽引配電站及百勝角通風樓的物業發展項目招標，而政府公布的小蠔灣車廠發展項目中，供應的2萬個住宅單位有一半屬公營房屋。被問到相關發展模式日後會否複製時，歐陽伯權稱不敢以小蠔灣構思來評論將來港鐵發展及做法，但他知悉社會有意見指港鐵為何不多參與公營房屋發展，他重申港鐵始終並非地產商，而是鐵路公司。

至於港鐵早前罕有地夥拍其他財團，合作競投可能是香港賣地歷史上最貴地王的中環新海濱3號商業地。歐陽伯權稱此項目十分獨特，今次投標是一個獨特情況，暫未有其他計劃，又指港鐵過往一直確保業務多元化，並發掘不同的經常性收入，支援及維持營運鐵路服務。