票價機制明年檢討　港鐵：靜觀外界意見

兩鐵合併近14年，主宰港鐵能否加價的「票價調整機制」期內檢討過2次。適逢該機制明年需再檢討，近日有議員要求政府將港鐵票價加幅與盈利掛鈎。港鐵主席歐陽伯權表示，港鐵正靜觀外界意見，暫未與政府展開討論，但強調檢討機制需要「睇住盤數」，不會貪圖「一時掌聲」。

港鐵票價調整機制先後於2013年及2017年進行檢討，引入票價加幅封頂、事故罰款和利潤回饋等安排，但用來計算票價調整幅度的方程式卻未有改變，仍然參考綜合消費物價指數及運輸業名義工資指數的按年變動。

一直有人認為港鐵賺大錢便不應加價。歐陽伯權稱，帳面上港鐵好像每年賺數以億元，但實際自兩鐵合併以來，其中一個反映港鐵盈利能力的指標「股本回報率(Return On Equity, ROE)」，平均只有6.9%，「ROE達10%以上的(上市公司)大有人在。」至於能否在有盈利的年份放棄加價，他稱港鐵的票價是累積計算，若影響了某年的票價調整幅度，會導致票價的基數變少，等同「永遠跌下去」，對財務影響深遠。

他指，港鐵暫未與政府展開檢討，並一直靜觀着外界的意見，但強調港鐵需有足夠財務能力去支持營運及可能遇到的挑戰，「當有長遠的財務規劃，一時的傷風鼻塞，我不擔心，但如果有些行為會令長遠財務運作有負面影響就要小心，(檢討)票價調整機制就是其中一樣。」