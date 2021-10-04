前海深港合作　港鐵冀把握機會參與

本港核心業務以外，維持中國內地及國際業務增長，是港鐵企業發展策略的三大基礎支柱之一。港鐵主席歐陽伯權認為，粵港澳三地極具發展潛力，特別是內地中央日前公布深化前海深港合作，冀港鐵可把握機遇，參與其中，提升深港之間鐵路基建發展。

現時港鐵於內地北京、深圳及杭州營運多條鐵路線，並與杭州財團合營公司，為深圳及杭州若干地鐵線提供列車維修服務。

歐陽伯權稱，大灣區「9+2」城市內，港鐵除參與發展深圳地鐵及澳門輕軌外，近年亦與佛山市順德區政府合作，提供TOD(以鐵路為導向發展)項目技術支援，並積極探討引進港鐵智慧鐵路研發中心。相比本港700多萬人口，他認為區內城市總人口逾7,000萬，佔全國土地面積不足1%，但其本地生產總值佔全國約12%，足見經濟發展極具潛力。

就內地國務院日前公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。歐陽伯權認為，香港是國際金融中心，深圳則是國際科技中心，他看好兩地可發揮雙引擎作用推動區內發展。港鐵會積極與各地政府洽商，研究在區內發展業務可行性，包括營運鐵路或維修列車等。

對於港府近日稱需研究興建鐵路連接本港洪水橋與深圳前海，走線與早年因造價過高被擱置的「港深西部快速軌道」項目中的支線相似。歐陽伯權表示，港鐵對此非常歡迎。