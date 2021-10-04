任期年底屆滿　歐陽伯權：留任要等政府電話

歐陽伯權在2019年7月接替馬時亨，擔任港鐵主席，其任期將於今年12月底屆滿。回顧過去兩年多工作，他認為能在代表香港的企業工作，就此感到榮幸，惟坦言難度甚大。被問及有否打算續任，年屆69歲的他未有正面回應，笑言「收到（政府）電話先再講」。

本港過去兩年先後經歷反對修訂《逃犯條例》風波，以及持續逾年的新冠肺炎疫情，連累港鐵客量大減。歐陽伯權坦言，上任後面對的挑戰甚大，但於其職業生涯之中未算是「驚心動魄」。

歐陽伯權稱，其過去40多年在多間國際機構工作，認為港鐵的管理團隊表現屬「世界級」，「任何事情都樂意去傾」。他指，港鐵扎根本港40多年一直取得成功，但強調不能因而自滿，「世界日日變，必需向前看」，需繼續維持服務質素，包括安全、準時、清潔等方面。

另外，廣深港高鐵香港段通車三周年，惟礙於疫情爆發後，港府關閉多個中港口岸，高鐵香港西九龍站亦由去年一月底停運至今。外界關注港府需補貼多少高鐵營運虧損予港鐵，以及高鐵何時復航，歐陽伯權稱管理層仍未向董事局報告補貼的商討進展，現時亦未知復航時間表，但強調期待盡早恢復通車。至於高鐵西九龍站重開後，若政府要求需加強檢疫安排，港鐵必定會作出相應配合。