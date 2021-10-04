4鐵路新項目將動工　港鐵積極籌備人手

港鐵沙中綫過海段工程仍在趕工之際，4個新鐵路項目亦拍板興建，並集中於2023或2024年動工，工程最長持續至2034年才完成。外界關注新鐵路項目工期重疊，會否影響工程進度及成本控制。港鐵主席歐陽伯權表示，新項目已展開籌備人手，加上新科技協助，相信工程管理有進步。

政府早年公布的《鐵路發展策略2014》文件中建議興建7個新鐵路項目，當中4個現由港鐵進行詳細規劃及設計。其中，北環綫首期古洞站工程、東涌綫延綫工程，以及屯門南延綫工程，同樣於2023年動工，並分別於2027、2029及2030年完工，造價估算分別為35億港元、187億港元及114億港元。另外，北環綫次期主線工程則於2025年動工，2034年完工，耗資585億港元；而洪水橋站工程則於2024年動工，2030年完工，造價41億港元。

上述4個新鐵路項目的工序於2023至2030年期間重疊，令人關注港鐵能否在計劃的工期及成本內順利完成工程。歐陽伯權稱，距離新線動工尚有一年多，除財務安排外，最關鍵是人手分配，港鐵已展開相關籌備，招募並培育專才，就此他對管理層有相當信心，加上工程引入數碼科技，他相信「（工程管理）會有進步，好過以前。」

至於東九龍綫、北港島綫及南港島綫(西段)等其餘3條新線仍未有時間表。他稱，「任何公司有生意做梗係開心」，但認為工程應按部就班推展，「不是一次湧一批來，做完就停曬，是不健康的。」