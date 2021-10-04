醫管局引AI篩查肺部病變　準確度可達八成

肺部X光是常見的身體檢查，醫護人員可透過肺片來檢視病人肺部有否病變或肺炎的迹象；公立醫院以往分析肺片的結果，會按病人照X光的次序，醫管局近年將人工智能技術(AI)應用在篩查肺部出現病變及高危病人，提醒醫生盡早與病人溝通，並作進一步的檢查。該系統至今幫助逾1.2萬名病人提早識別列高風險級別，準確度可達八成以上。

醫生診症時，可循病人的驗血、X光等化驗結果了解病人的情況，其中影像掃描屬重要一環。醫管局放射科統籌委員會主席王耀忠醫生說，當局每年有逾300萬人次接受X光掃描，其作為診斷病人的確診率，敏感度及特異度達70至80%。他直言未夠完美，但可配合醫生臨床的診斷及檢查可讓醫生考慮有否需要進行下一步檢查，及病人覆診時的方向。

其中X光掃描在肺部檢查尤以常見，如果肺片顯示花或白色，則可能有肺炎，甚至癌變的迹象。王耀忠說，當局近年為盡早識別高危病人，於2017年10月在瑪麗醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院展開AI模擬測試，為期約半年，共測試逾4,200張病人肺片，顯示可讓高危病人縮減六成的等候時間，及後同樣在該三間醫院進行先導計劃。

王耀忠補充，醫管局最初使用了約7,000張病人肺部X光片影像作AI訓練，至今已使用了約1.6萬個病人個案的肺部X光片影像作訓練。至於在應用上，由本年1月至8月，當局從73間普通科門診及公立醫院共收集逾3.2萬張肺片，並提早識別逾1.2萬名高危病人，較以往等候報告的時間快2至3倍。

該系統也擴展至急症室使用，在2019年12月起於屯門醫院試行，該院急症科顧問醫生雷俊達說，每年約20至25%的急症室病人需要照肺片，即約40萬至50萬張肺片。而引入AI系統後，除了可篩查高風險病人外，當局在今年3月更新臨床資訊管理系統(CMS)，包括經AI檢查肺片屬高風險或有異常的病人，便會亮起紅燈，系統也會呈列表形式讓醫生一目了然。他補充，本月起全港18間醫管局急症室也會應用此系統。醫管局總行政經理(醫療信息)彭育華補充說，當局正研究將AI系統應用在寬關節及腦部掃描的檢查。