房協研資助房屋加無障礙設施　設模擬單位收集意見

隨着本港人口老化，資助房屋亦需要與時並進，加入居家安老元素。香港房屋協會進行了「通用設計與無障礙設計住宅單位」可行性研究，並建設了數個模擬單位，將開放予長者服務機構及團體等參觀，以收集意見。當中設計了3種住宅單位作展示，分別有使用居家安老設計的已改動式，及沒有居家安老設計的原型式，料屆時可視乎入住人士的意願作改動。房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，正考慮將有關設計應用於日後的資助房屋項目，例如明華大廈第2及第3期重建項目、洪水橋第3期專用安置屋邨、馬頭角專用安置屋邨或其他新規劃的項目。

房協目前設計了3種住宅單位作展示，包括公共出租房屋、資助出售房屋和「長者安居樂」住宅單位。房協總經理（物業策劃及發展）曾德明表示，公共出租房屋的1至2人單位，由現時面積約21平方米增至22.75平方米，以引入通用及無障礙設計。而模擬單位均有充足的輪椅操作空間及膝部空間，包括在廚廁、客廳均提供1.5米乘1.5米的360度輪椅操作空間等。

除空間的變動外，模擬單位亦展示了不同方便長者的設計，例如可調校高度的洗手盆、以趟門取代掩門、窗口操作器及可改動設計。可改動設計則是於規劃單位時預留空間，以便用家年紀增長後可改動成居家安老的設計。例如在廚房預留位置，若以後想改成居家安老設計，只需改變廚櫃及工作枱擺設，進行小改裝即成為無障礙廚房。