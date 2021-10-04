東方日報A2：內地開3大條件　通關又要等明年

港人坐困疫城近兩年，各界盼通關帶動經濟，惟港府抗疫不力，多次出現走漏個案，令內地對與港通關毫無信心。內地與香港疫情防控工作對接會議日前在深圳舉行，隨團的政府專家顧問許樹昌昨透露內地對通關持保留態度，質疑本港的特別群組豁免檢疫政策、確診者出院條件寬鬆，容易走漏確診者，以及有需要加強高危群組檢測密度。許又指根據澳門經驗，相信要最少4至5個月與內地商討通關，本港創新及科技局正研究「過關碼」系統，為通關作基礎。

許樹昌昨日於電台節目引述內地衞健委表示，內地要求收緊機組人員、海員及外交人員的豁免檢疫政策。翻查資料，現時大部分入境人士都必須酒店隔離檢疫，但機組人員、船員、政府人員、抗疫專家、部分進行公務外訪的人員等可獲豁免。

許表示，當日雙方未有詳細討論，但本港須就此作內部應對，例如本港航空公司能否如常運作等。

此外，內地也質疑本港確診者出院的條件寬鬆。現時，只要呼吸道樣本有3個的CT值達33或以上，顯示病毒量低，維持10天，就可出院。內地認為做法欠缺世衞支持，憂慮出現復陽，即再次確診的機會，認為應倣效內地，必須兩個樣本完全找不到病毒，出院後仍須於指定處所進行14天醫學監察。就此，許建議日後一旦個案增多，可使用竹篙灣等檢疫措施作醫學監察處所，但根據本地個案，就算CT值達33或以上的患者復陽，也無社區感染的情況，相信內地只是想增加安全系數。

高危群組檢測密度方面，內地也提出醫護人員、檢疫酒店及機場員工等與入境人士接觸的高危群組須隔日接受檢測，即加密至兩日一檢。現時，上述群組皆被勒令接種疫苗，醫護人員如未打針，須兩周一檢；檢疫酒店員工未打針須3日一檢，已打針則7日一檢；特定群組機場員工必須打針及7日一檢，非特定群組未打針3日一檢，已打針就兩周一檢。許認為，香港每日檢測量可達10萬，相信問題不大。

許續指，內地衞健委將向本港提供書面建議，之後可能會派人實地考察防疫措施。若兩地防疫措施看齊，持續本地清零，與內地恢復通關的機會高。雖然內地無特別強調接種率，但本港也要急起直追。根據澳門的經驗，相信要最少4至5個月商討。

議員葛珮帆認為，港府應該一早跟隨內地的防疫標準，以及早爭取通關，而內地提出的條件也可以接受，但商討若需時4至5個月，市民難免會失望，形容「等無可等」，期望政府加快步伐，跟上內地防疫的節奏和嚴謹程度，尤其「過關碼」技術上理應沒有問題，政府更需要展現執行的決心。

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