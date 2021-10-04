竹篙灣外傭檢疫中心再開放預約　1000個名額5分鐘爆滿

竹篙灣外傭檢疫中心今早(4日)重新開放預約系統，並由10月22日起額外提供200個單位，連同原先800個單位，合共1,000單位供來港工作的外傭作檢疫用途。預約系統今早9時開放後即出現「塞車」，需等候約5分鐘方可進入，而據外傭中介估計，是次預約的情況「與上次無分別，都係三兩分鐘就爆哂」，促政府增加每日接收外傭的人數，及延長可預約房間的日數。

記者今早9時進入預約系統，發現一開始系統出現超載，需要等候約5分鐘，其後始可正常預約，惟當可進入系統後，所有可供預約的日期均已爆滿。香港僱傭代理協會主席張結民表示，今早約9時05分已發現所有房間已被預約，其公司動用了25名前枱職員，亦只能預約2間房間。

香港僱傭公會主席陳東風表示，他今日亦「親自操刀」登入預約系統，等候了約1分多鐘始可進入系統，填寫好外傭資料，進入揀選日期的頁面時，所有時間均已「灰晒(爆滿)」，所有員工均一無所獲。

現時陳的公司亦已轉變策略，選擇把外傭的資料交予僱主，讓僱主一同「搶房」，惟情況未有改善，陳估計，政策推行至現時今為止，其公司只有不足5%的外傭成功預約房間。據其了解，不少同業與其經歷的情況相若，只有零星中介表示能「搶到一兩間」，形容現時「幾千個(外傭)等緊幾廿間房」。

陳認為，政府是次加推200個單位「無分別」，因現時每日只接收50名外傭，系統亦只開放未來7日的房間預約，認為政府可以延長預約房間的日期讓相對不急的僱主選擇較後的日期，或是直接增加每日的房間供應，以緩解問題。

僱主及職業介紹所可在今日上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站使用預約系統預訂房間，系統將顯示由10月22日至28日可供預約的房間。其後每逢周一上午9時起，系統會顯示新一輪可供預約的房間，例如在10月11日可預訂10月29日至11月4日的房間，如此類推。

勞工處會按照遞交的先後處理申請，並在1至2天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄等相關文件。核實相關文件後，勞工處會向申請人發出繳款單。申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待勞工處發出確認通知書後方完成預約程序。若有申請人取消已預訂房間，系統會再次開放預訂。