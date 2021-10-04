政府擬訂「網絡安全法」　保障資訊系統安全

隨着科技進步，網絡世界的重要性增加，當出現「網絡襲擊」，有可能會令經濟、商業、及政府機關運作停擺。港府正研究是否訂立「網絡安全法」，加強保障網絡資訊系統及重要基礎設施資訊系統運作安全。相關研究由跨政策局負責，旨在從宏觀層面保障本港網絡資訊系統安全，包括一些重要基礎設施，例如政府機構、金融機構、電訊設施、水電煤及公共交通設施等，確保其資訊系統運作安全。

據了解，當局的研究方向包括考慮要求營運者或供應商等制定網絡訊息數據資料保障準則，防範網絡受襲或資料外洩。配合應變計劃、事故呈報機制，並確保設施不會受到其他干擾或破壞等。政府會循多方面研究，先行檢視現行保障網絡安全工作，再探討如何規範填補不足，消除網絡安全隱患。

當局會參考不同國家相關網絡安全法例，仔細研究。未來如有定案，擬再諮詢。目前，不少在港運作的網站，其伺服器及資料儲存一般在外地。如果涉及罪行發生，警方申請搜查令後，電訊商、服務供應商或提供者可藉有關資料不受他們管理為由而拒絕提供。

事實上，美國、新加坡等地，早已訂立相關網絡安全法例。全國人大常委會亦在2016年11月，通過《中華人民共和國網絡安全法》，2017年6月起正式實施，而澳門的《網絡安全法》則自2019年12月下旬生效。