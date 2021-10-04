第二期消費券派發　一宗商戶違規　未有系統投訴

本港550萬名合資格市民本月1日起可領取第2期消費券。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今(4日)稱，第二期消費券發放至今，當局未接獲涉及系統問題或未能領取的投訴，但有1宗消費券商戶違規個案，經校實後營辦商已取消有關帳戶。

王學玲早上接受電台節目訪問時稱，消委會至今轉介約30個涉及消費券的投訴個案，已全數交由相關支付工具營辦商跟進。他們派出神秘顧客了解，暫時只有1宗個案確定違規，營辦商已取消有關商戶的電子支付工具帳戶。王又提到，由4月份公布消費券計劃詳情至8月底，負責消費券的4間支付工具營辦商增至300多萬用戶，新登記商戶亦增加約65000個。

而早前接獲約19,000份重新登記第一期消費券的申請，當中約17000人合資格申請，並於10月1日起可以領取第一期消費券；約1300人屬重複登記，其餘申請不成功的原因包括不符合申請資格，或者申請人提供的身份證或支付工具資料無法核實等。

政府早前表示已向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的市民發放第2期消費券，而約1.7萬名於8月16日至9月15日期間，以書面表格重新登記的市民，昨亦獲發首期消費券，其第2期消費券將於下月1日發放。