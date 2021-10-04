新界北發展料成施政報告重點　組織擔心對生態環境有影響

政府將在本周三（6日）發表施政報告，預料將詳細交代新界北未來發展。團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山今（4日）認為，新界應大規模城鎮化，重推類似70年代新市鎮發展模式，土地不能再逐幅找。對於有意見要求放寬「濕地緩衝區」地積比率，他指本港上一次就濕地生態價值研究已是1997年，因此是時候再做整全研究，認為應平衡生態價值與社會需要。

本土研究社成員陳劍青則對加強發展「濕地緩衝區」有所保留，質疑對生態環境有影響，未必可以爭取到市民支持。他又指，緩衝區內有不少土地由發展商持有，並沒有基建配套，當局要動用大量資源起橋搭路，成本比起收回棕地發展更貴。

新世界發展商近日成立房屋社企「新世界建好生活」，其諮詢委員會成員、地政總署前署長劉勵超表示，期望在最短時間內為首次置業的年輕人提供可負擔房屋，具體方案仍在研究，由於市區地價值較高，相信在新界農地推行相關計劃較為可行。

前土地供應專責小組成員鄒廣榮認為，新界土地業權零碎分散，窒礙發展，建議政府應適當運用《收回土地條例》，若《施政報告》能提出措施，釋放新界土地，他預期新界在短中期內，將可提供土地供應。