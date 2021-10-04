影裙底判監　出獄3月即再犯　前警員囚4個月

一名有偷拍裙底前科的前警員，在出獄後再次犯案，在多個地鐵站連環尾隨及偷拍5名女子裙底春光，最終在美孚站內被警員發現及拘捕。他事後為此被控5項作出有違公德行為罪，早前承認所有控罪後，今天（4日）在西九龍裁判法院接受判刑。主任裁判官徐綺薇直指案情嚴重，被告在今年4月入獄，出獄僅3個月便重犯同類案件，而且本案更牽及5名女性目標，最終決定判被告即時監禁4個月。

被告吳世平現時報稱無業，他承認於2021年7月9日在美孚地鐵站內等地方，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即以手提電話5度拍攝女子的裙底影片。據悉被告曾於去年8月，在休班期間偷拍一名女警的裙底，事敗後試圖刪除照片。他在今年4月承認遊蕩及意圖妨礙司法公正罪，被判監禁2星期，至今年9月正式被警隊解僱。

辯方今天求情指，被告任職警員時承受很大壓力，社會運動導致他失去朋友，加上他和家人時有爭執，才會犯下本案。被告在上次偷拍案出獄後，已經主動尋求明愛「朗天計劃」協助，想了解自己衝動偷拍的原因，但因求助人數眾多而未能參與。而裁判官就在判刑時表示，心理專家報告反映被告的重犯機會高，需接受心理輔導。雖然被告能夠認罪顯示悔意，但本案情節嚴重，被告是在出獄後再度犯案，故無可避免須判處即時監禁。