周棄逾億外賣塑膠　機構籲推動重用餐具租借服務

近來外賣平台興起，便利生活的同時亦造成了大型塑膠垃圾。有機構推算，本港每周消耗逾1億件外賣即棄塑膠，情況非常嚴重。該機構認為，社會應全面思考如何協助摒棄即棄產品文化，推動可重用餐具的使用，並建議政府在推動立法管制即棄膠餐具的同時投放資源，鼓勵市民自備可重用餐具，或為市民提供可重用餐具的租借服務。

綠領行動表示，雖然政府有意立法管制即棄膠餐具，但遠水難救近火，按環境保護署在今年7月提出的「管制即棄膠餐具」諮詢文件建議，本港最快要到2025年，才有可能分階段禁止餐飲業界派發即棄膠餐具。即使至2025年，首階段措施亦只禁止食肆於堂食範圍派發即棄膠餐具。至於數量最多、廢置量最大的外賣即棄膠餐盒以及膠杯，均未有立法規管的時間表。

該組織又提到，可重用餐具的租借服務，在海外早已有迹可尋，本港過去亦有不同團體、機構及社會企業，發展可重用餐具租借服務，如來自新加坡的初創公司Muuse。但該公司表示，雖然香港的計劃有成效，但當中亦有不少困難，例如洗杯過程複雜，加上運輸成本大，整個計劃需要一定開支，仍需不時調整以方便各方。

綠領行動總幹事何漢威認為，政府的管制即棄膠餐具，其實只是「廢物轉移方案，由一種垃圾變做另一種垃圾。」政府要有更長遠的目標，改變即棄文化，投入資源，令餐飲業與市民能夠使用租借餐具外賣。

該機構建議政府增撥資源，透過投標方式引入餐盒租借服務供應商；倣效綠在回收點和中央收膠，在全港18區或食肆較密集的地區，引入餐盒租借服務供應商；建立完整的清洗和運輸物流供應鏈；以及長遠立法禁止即棄外賣餐具。