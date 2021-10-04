3現任前任區議員涉選舉大會阻差　於東區法院受審

大埔區議會前議員文念志（30歲）、現任議員陳振哲（48歲）及沙田區議會現任議員鄭仲恒（31歲），被指在2019年區議會選舉前，在維園舉行選舉集會期間阻差辦公；其中文又涉嫌近距離用擴音器向警方咆哮。3人否認阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件今天（4日）在東區裁判法院開審。

3名被告依次為文念志（30歲）、陳振哲（48歲）及鄭仲恒（31歲），3人被控於2019年11月2日，在維多利亞公園故意阻撓高級督察18506、女總督察倪采欣及警司張志偉。文念志另被控一項無牌管有一個無線對講機罪。他已承認此罪，案情指他當日在維園外被制服後，身上被搜出一部無線電對講機。

案件今早開審後，辯方一度要求控方澄清開案陳詞內容，其中首被告文念志的代表大律師指出，控方在開案陳詞中提到首被告用擴音器襲擊警員。控方則澄清，指3名被告被指控於案發當日下午3時半後，阻礙警方驅散人群，行為包括沒有直接離開，而是面朝警方後退，以及在後退途中停下，吸引人群再次聚集，文當時使用擴音器向警員咆哮，亦算作阻礙警方行動的一部分。

辯方又質疑，控方在開案陳詞中，第8段才開始提及3名涉案被告行為，前文則提到現場懷疑發生非法集結。辯方強調，3名被告雖然案發當日被警員以非法集結罪名拘捕，其後被帶上庭起訴，惟非法集結罪早前已被控方撤回。控方表示有關內容僅作為案件背景。控方其後在庭上播放現場錄影片段，片中警方在維園外用擴音器向聚集群眾發出警告，要求他們離開，否則會使用催淚彈，片段又錄到有警員要求同僚小心，有人稱「後面可能有曱甴」。聆訊明天繼續。