港人患癌逾3.5萬宗創新高　肺癌年增6.2%成頭號殺手

患上癌症總會令人聞風喪膽，固有印象令人覺得患癌會難以醫治。醫療管理局今日（4日）舉行「醫療服務全接觸」講座，公布2019年全港最新癌症數據分析，發現2019年本港癌症個案數字再創新高，有逾3.5萬宗，按年增加3.1%。其中最常確診的頭號癌症殺手為肺癌，確診人數上升了6.2%。而患癌人士的年齡亦大多為長者，有53%癌症發病於65歲或以上，反映癌症新症及死亡個案的增加主要源自人口增長及老年化，過去10年的香港整體癌症發病率亦可見女性發病率有上升趨勢。不過，雖然香港主要癌症發病數字有上升趨勢，但整體癌症死亡率均有下降，反映治療方法的進步及提早發現有助治療。

根據資料，2019年最常確診的5種癌症依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前到腺癌、肝癌。當中肺癌於2019年取代了多年為頭號殺手的大腸癌成為第1位，共有5,575人確診；而大腸癌的確診率按年下跌1.4%，共有5,556人確診；另外第4名的前列腺癌為頭5位癌症中升幅最大，按年大升14.9%，反映其發病風險較大。

香港癌症資料統計中心總監黃錦洪指出，女性患癌風險持續上升，這是由於本港人口結構以女性較多，而婦科癌的年齡標準化發病率亦有上升趨勢，而2019年的新症個案共有2,554宗，即每10萬婦人中會出現有63宗個案。雖然發病率增加，惟黃錦洪表示癌症是愈早確診，存活率愈高，例如子宮頸癌第1期發病的5年存活率為90.2%，到第4期發病的5年存活率則急劇下跌至16.2%，可見及早診斷的需要。

至於頭號殺手的肺癌，黃則表示除吸煙等會影響肺部健康，基因突變亦會造成非小細胞肺癌的病發，而標靶藥物能夠針對性控制有特定基因的癌細胞，從而改善病情。而2號殺手的大腸癌，黃指出由2016年9月開始醫管局已有推出大腸癌篩查先導計劃，有助於提升大腸癌存活率。