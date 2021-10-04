涉冒TB強姦　被告稱信奉基督但生活枯燥　多次靠交友網約性伴

無業男子涉嫌假扮女子強姦女同性戀者案，今天（4日）在高院原訟庭續審。控方舉證完畢後，被告曾子豪選擇作供自辯。他形容自己性傾向「正常」，聲稱當初不知道下載的是女同志專屬交友程式。被告又指覺得事主X性觀念開放，接受能力強，但他對「一次就完嘅關係」無甚興趣，因此當他知道X曾與女子發生一夜情時，一方面想她是否雙性戀，另一方面再考慮是否應約。

30歲被告曾子豪，被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。信奉基督教的被告舉聖經宣誓後作供指，由於生活枯燥沉悶，又自覺社交圈子細，因此自2014年起，便開始玩交友軟件。被告稱過往也曾在交友平台認識其他女子，部分發展成伴侶或有性關係，亦有人因「貨不對辦」，即相中人與真人相距甚遠，因此「見完就走」。

被告稱，他加入交友平台「Butterfly」和「Her」，目的是普通交友，他下載兩個程式時均沒有留意簡介，不知道是女同性戀者專屬，何況頁面並沒有禁止男性進入的字眼。雖然他知道「TB」解作男性化的女子，但為了盡快登入帳戶，他隨便剔選了「TB」，強調沒有其他目的。對於X曾稱呼他「姐姐」，被告稱只視之為「普通吹下水」，沒有認真看待。至於X口中所說「想找個關心自己的女子」，被告認為意思是找關心她的人，因此他回答可以。被告續稱，他與X曾在訊息中調情，對方亦傳過裸照給他，因而覺得兩人關係相對親密。