今增4宗輸入病例　2抵港外傭中招　均已接種疫苗

本港今日(4日)新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，患者分別從印尼、菲律賓及埃及抵港，包括兩名外傭，所有個案均已接種新冠疫苗，當中2人驗出帶有L452R變種病毒。截至今日，本港累計確診個案增至12,321宗，另錄得少於10宗初步確診個案。半山區地利根德里12號譽皇居、半山區列堤頓道7號、北角港運城二座、元朗同益大廈及元朗潭尾幸福花園20座，均被納入強檢，指明人士須明日(5日)檢測。

衞生防護中心公布，新增的輸入個案當中，一名23歲女子本月2日從印尼抵港，是外傭，6月30日及8月2日已在印尼接種兩劑由內地研發的科興疫苗。另一名29歲女子上月30日從菲律賓抵港，亦是外傭，4月6日及4月30日在香港接種兩劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫時確診，驗出帶有L452R變種病毒。

另一宗為上月26日從菲律賓抵港的85歲男子，7月26日在菲律賓接種㇐劑由美國研發的強生疫苗，於九龍城富豪東方酒店檢疫時確診。餘下一宗為67歲男子，上月30日從埃及抵港，4月5日及6月22日在印度接種兩劑由印度研發的Covishield疫苗。他於尖沙咀香港喜來登酒店檢疫，驗出帶有L452R變種病毒。