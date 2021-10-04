大興土木損生態　生物多樣性20個標準香港僅6項達標

過去10年港府大興土木進行多項工程，但補償政策成效不大，令瀕危物種數量大減，機構促政府重視保育問題。今（4日）香港觀鳥會發表《香港生物多樣性與保育之10年回顧》，比較2010年「愛知生物多樣性目標」的20個標準，發現現時香港只有6個部分達標，並批評政府未有把生物多樣性保育主流化、對非法開發生態資源的法律規管不足、及未能在開發土地資源前處理補償及保育計劃，令過去10年間中華白海豚的數量銳減一半，水鳥數量及牛背鷺的巢數亦大幅減少。

香港觀鳥會副總監胡明川表示，在過去10年香港在保育上取得了一定成就，包括郊野公園及特別地區的面積仍佔總土地面積約40%，而規劃署近年收到的鄉效違例活動投訴大幅上升，可見香港人對自然保育和生物多樣性的關注增加。另外，政府亦有針對各種目標物種或分類群的持續監測計劃，並提供資金用於自然保育、可持續農業和漁業，以及可持續發展。

但胡明川直言，政府仍有14個目標仍未達成，雖市民的保育意識雖然增加，但生物多樣性需要多方的努力維護。政府把生物多樣性和自然保育已被納入規劃和發展的過程，但是無法有效保護具高生態價值的地方，例如中華白海豚在大嶼山水域種群的數量過去10年間大減一半，相信最大的「元兇」是多項沿岸填海工程，包括港珠澳大橋等。

另外，胡表示現時政府的保育法例，無法防止違例活動，難以執法。例如在南大嶼一帶，如塘福和貝澳等地的不少珍貴濕地，便因政府一直沒法落實規劃管制而持續減少。她又提到，即使能成功阻止生態繼續被破壞，「破壞咗係返唔到轉頭」，如沙嶺的濕地早前被非法放置建築廢料，雖當局成功執法並進行修復，但即使該地重新出現植被，亦已失去相關生態功能。

政府近年亦把農地視為土地來源之一，惟至今仍沒有就「農地優先區」訂立時間表，至農地數量下降，或是牛背鷺的繁殖種群減少3分之2的主因。機構建議，政府把生物多樣性保育納入香港發展進程，訂立全面的自然保育政策，並借鏡中國落實生態紅線、生態安全和其他環境政策的經驗。