社創基金撥1300萬　資助4項目推動長者青年數碼共融

不少長者或因對數碼科技認知不足而感到孤立及無助。

扶貧委員會轄下的社會創新及創業發展基金專責小組今日（4日）宣布，撥款1,300萬港元資助4個以推動跨代數碼共融為主題的創新項目。有關項目於本月開展，期望透過青年參與，協助提升長者學習和使用數碼科技能力和興趣，並同時促進青年就業。資助期由1年半至2年半不等，預計合共惠及逾3,700名長者及近450名青年。

專責小組表示，疫情下市民愈來愈多透過數碼裝置接收即時資訊及與社會保持聯繫，不少長者或因對數碼科技認知不足而感到孤立及無助。同時，不少熟悉數碼科技的青年在疫情下面對失業或就業不足的問題。社創基金於較早前公開徵求創新項目資助建議書，期望鼓勵青年以義務或受僱形式，善用其數碼知識協助加強長者對數碼科技的認識及應用，促進跨代共融及社會凝聚力。

專責小組經審批後，決定資助4間機構推展創新項目，包括路德會富欣花園長者中心、香港青年協會青年就業網絡、香港理工大學活齡學院，以及香港聖公會福利協會。項目包括：培訓青年教導長者認識數碼科技及提供技術支援、為長者提供數碼家居外展復康服務、舉辦促進青年與長者合作的「數碼城市歷耆任務」，以及安排受培訓後的長者擔任義工向其他長者介紹如何使用數碼產品等。