東方捐100萬助殉職水警林婉儀家屬　警隊代表接收支票

慘劇無情，《東方》有愛。水警女高級督察林婉儀追截私梟大飛時墮海殉職，至今已逾一周，其英勇且盡忠職守的表現，在每名市民心中留下深刻烙印，不會忘記。各界懷着悲慟的心情，希望為婉儀盡一點心意，連日來向其家屬捐款送暖，東方傳媒機構一直心繫社會，與民同行，決定捐出100萬元予她的父母，並於今日（4日）向警方送上支票。

東方傳媒機構有限公司總經理馬興國及新聞社代表，下午到達灣仔警察總部送上支票，並由警方人事服務及職員關係科總警司馮少蘭代表家屬接收。就此，婉儀家屬指他們一家上下對於《東方》給予的高度關懷，感到非常欣慰及感激，婉儀不幸離逝，能得到《東方》的關顧，想她在天之靈也會安息。

婉儀一生服務警隊，歷年堅守職責，功績卓越，被形容為「走私剋星」。上月25日，她與同袍在沙洲對開海面執勤期間，所乘的截擊艇遭私梟大飛惡意撞翻，她墮入茫茫大海失蹤，雖然跨部門通宵達旦搜救，遺憾最終傳來噩耗，事發2日後在大嶼山二澳尋獲其遺體。警隊將於11月2日為她在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮。

不少熱心人士向婉儀表達一點心意，亦希望援助其家人的生活，連日來解囊捐款，由警察福利服務課代收帛金或捐款，直接把支票轉交他們給予援助。