氣候危機影響食物鏈　調查指逾八成人願為美食帶頭減碳

本港今年多個月份均創最熱紀錄，剛過去的9月在全月平均氣溫、平均最高氣溫均創新高。環團「綠色和平」最新調查發現，在有聽過政府氣候政策受訪者中，80%認為政府應對氣候變化決心不足，另有近60%受訪者憂慮食物受到氣候變化威脅，當中逾80%願意以行動減碳。團體促請政府把握在新一份《施政報告》及今年內更新《香港氣候行動藍圖2030+》機會，訂立積極進取政策應對氣候危機。

綠色和平委託樹仁大學新聞與傳播學系數據分析與民調研究中心，在今年7至8月訪問1,011名成年市民，當中750名表示聽過政府的氣候政策的受訪者中，80%受訪者認為政府應對氣候變化的決心不足。另外，有近50%受訪者認為政府及市民在應對氣候危機上要負上主要責任。

團體指，氣候危機可直接影響港人的日常生活，包括港人鍾情的食物或因氣候危機而受到影響，包括味道改變、降低營養價值甚至減產等。調查顯示，近60%受訪者憂慮食物受到氣候變化威脅；在得悉食物受氣候變化影響後，逾80%表示願意以行動減碳。

綠色和平項目主任伍漢林指，聯合國政府間氣候變化委員會（IPCC）的最新報告警告， 全球氣溫升幅很可能在未來20年內，就超過《巴黎協定》訂立的1.5度目標，又指香港作為國際城市，應負起責任協助紓緩氣候危機。

去年《施政報告》提出2050年達致碳中和目標，惟至今仍未公布路線圖及時間表。綠色和平促請政府把握時機，在今年《施政報告》及年底更新的《藍圖》中，包括清晰碳中和路線圖及時間表，並訂立進取減碳政策，包括在2030年前把香港可再生能源發電比例達致至少10%、推行電子道路收費、淘汰燃油車輛等，在2050年前達致路面零排放。