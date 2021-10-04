迷你倉大火死因研訊　高級隊長兩入火場搜尋但無發現

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（4日）繼續在死因裁判法庭進行。高級消防隊長兼煙火特遣隊教官鄭梓恒作供指，起火當日（2016年6月21日）曾7次進入火場，並且2度入內搜救張耀升，惟未有發現。

鄭梓恒表示，他第五次從火場出來、坐在梯間休息時，見到與張耀升一同入火場的消防隊目尹建偉從火場撤出，似乎極度疲累，並大叫「Thomas（張耀升洋名）Sir仲喺入面，佢行得太入，你哋快啲入去搵佢啦」。不久後，鄭便被指派與上周四作供的賀俊偉及另外2名同袍一同入內搜索，並將第1條橫巷全部範圍搜完，可惜沒有發現。

由於鄭已進入火場6次，亦看過3樓迷你倉平面圖，對火場較為熟悉，故他自動請纓再入內搜救。今次鄭帶領另外3名同袍，沿主走廊一直前行，直到經過第3條橫巷的路口，鄭見到前面有鐵架等雜物阻路。鄭隻身前行，並吩咐另外3名同袍留在原地。鄭解釋鐵架後有火源，如果張耀升暈在那兒會有相當大風險，故他決定前往做快速搜索，而一個人行動會較快，如果真的發現張，候命的3名消防員亦可以保留體力協助抬走張。惟鄭跨過鐵架後再前行5至10米仍無發現，加上鄭感到皮膚灼熱、體力不支、手腳開始抽筋，故他最終決定帶領同袍撤出火場。