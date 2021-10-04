13名泛民前議員及助理涉擾亂立法會　在囚郭永健擬認罪

13名泛民前議員及助理，涉嫌先後於前年5月11日和去年5月8日在立法會內引起混亂，被控違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪，或「干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會人員」罪。其中一名被告郭永健，今天（4日）到西九龍法院再提訊時表示打算認罪，但由於辯方未能完全同意控方案情，雙方需時商討，法庭把案件押後至11月30日再訊，屆時正式聽取郭的答辯。郭因涉及2020年的六四未經批准集結案，於今年9月被判囚8個月，現正在監獄服刑，他今天放棄在本案原本取得的保釋。

該案共涉8名被告，包括前議員許智峯、尹兆堅、黃碧雲、張超雄、胡志偉、陳志全和朱凱廸，以及前議員助理郭永健，其中許智峯已棄保潛逃到外地。郭面對的控罪，指他於2020年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，並且在同日同地，分別干預、騷擾、抗拒或妨礙正執行職責的立法會人員。

另有一宗議員違反特權法案，今日同樣在西九龍法院再訊。該宗件涉及7名前泛民議員疑在立法會會議室內引起混亂，因而被控五項「襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員」罪。其中一名被告范國威今天到法庭應訊，法庭批准辯方申請，撤銷范的保釋，把案件押後至11月30日。該案涉及的7人，分別為朱凱廸、陳志全、區諾軒、梁耀忠、范國威、林卓廷及郭家麒，他們被指於2019年5月11日，在立法會會議室，分別襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌、周浩鼎及葛珮帆議員。范因涉及泛民初選案，由今年3月起已一直被還押。

上訴兩宗案件曾多次押後，以等候終審法院就梁國雄被控藐視立法會案的判決。終院於上周一（9月27日）作出裁決，駁回梁國雄的上訴，裁定梁於該案發生時雖是為立法會議員，但因其行為涉嫌擾亂立法會的秩序，故他不享有檢控豁免權，該案稍後會進行審訊。