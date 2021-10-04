免費流感疫苗注射周三開始　幼稚園學童同日在校打針

新冠肺炎疫情未了，冬季流感季節又殺到，衞生署衞生防護中心今日(4日)表示，2021/22年度「政府防疫注射計劃」將於本周三(6日)分階段於指定公立診所展開，為合資格的香港居民提供免費流感疫苗接種。居於社區的65歲或以上長者亦可由11月1日起，到衞生署指定長者健康中心接種，及可由11月8日起，到醫管局普通科門診診所接種。

合資格人士包括領取綜援或持有醫療費用減免證明書的孕婦、同樣情況的6個月至未滿12歲兒童、65歲或以上公立診所求診人士、領取綜援或持有證明書的50歲至未滿65歲及50歲以下有長期健康問題的人士，以及合資格的醫管局住院病人(包括兒科)、兒科門診病人、智障人士和居於社區領取傷殘津貼的人士，和安老院舍長者、殘疾人士院舍院友、公營/院舍醫護人員、家禽從業員及養豬業人士，以及領取綜援計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士可於本周三起安排接種。

在「季節性流感疫苗學校外展(免費)」下，政府會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於本周三開始，而小學的外展服務則於下周三(13日)展開。

署方已為計劃採購流感疫苗，並會與相關疫苗供應商保持緊密聯繫，以確保季節性流感疫苗供應穩定，及呼籲合資格人士接種免費季節性流感疫苗。同時「疫苗資助計劃」亦會同步展開。而季節性流感疫苗與新冠疫苗，包括由內地及德國合研的復必泰疫苗及由內地研發的科興疫苗，同樣建議接種間隔時間為最少14天。

另一方面，「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」亦繼續為合資格人士提供免費或資助肺炎球菌疫苗接種。年滿65歲而沒有高風險情況的長者可接種1劑23價疫苗，而合資格有高風險情況的長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種1劑13價疫苗，並在1年後接種1劑23價疫苗。而肺炎球菌疫苗與新冠疫苗的建議接種間隔時間，同為最少14天。