防賄例未涵蓋特首被批無王管　現屆政府明言走數拒修例

現時《防止賄賂條例》中涉及公職人員索取及接受利益，及與政府進行事務往來時對公職人員提供利益的兩項條文，均未有涵蓋行政長官，外界憂行政長官行為如同「無王管」。林鄭月娥曾於競選特首時及第一份《施政報告》表明會修例，惟遲遲未有行動，事隔3年，她反口承認「走數」，強調修例將削弱特首憲制地位。

林鄭上任時曾表明會修改《防止賄賂條例》，涵蓋行政長官至該兩項條文。不過，她今年7月出席立法會答問大會回應議員提問時，竟表明會違背當初競選承諾，拒絕修訂《防止賄賂條例》，明言「到今日仍未做到，亦不會做」，亦不希望未來特首修例，因認為修例將衝擊及弱化特首的憲制地位。

翌日她出席電台節目時再為說法解畫，指過往對《憲法》、《基本法》、中央與特區之間的關係掌握不足夠，強調特首須向中央及特區效忠及問責，如過度受公眾問責限制，會削弱特首的憲制地位。她當時透露在競選特首時亦先後有2次到廉政公署就投訴接受查問，結果是不用跟進，認為是無理的指控，強調中央政府對於打貪絕不手軟，若然特首非清廉中央必看在眼內，強調特首並不是「無王管」。