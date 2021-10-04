3青年涉屯門暴動受審　警司憶同袍受傷一度哽咽

前年10月1日香港多處出現示威集結，當日屯門大會堂外有數百人集結，期間有3名青年涉嫌在場衝擊警方防線而被捕，因而被控暴動、非法集結、襲警及管有物品意圖損壞財產等罪。3人否認所有控罪，案件今天（4日）開審。當日負責指揮的警司供稱，示威者向警方猛烈進攻，警方一度退守回大會堂內。當警司提到有警員被人淋潑腐蝕性液體，「一路沖（水）一路都好痛」時，警司一度哽咽，然後指自己當時要調排人手，無力去照顧同僚的傷勢。

3名被告依次為20歲葉浩軒、21歲冼瀚天及21歲劉昌鵬。葉被控暴動、襲警及管有物品意圖損壞財產共3罪，冼和劉同被控非法集結罪。本案為區域法院案件，但今天安排在西九龍法院大樓審理。控方開案陳詞指，2019年10月1日香港各區都有示威集結，屯門大會堂是其中一個示威者針對的地點。當日中午警方在大會堂內守備，數百名示威者包圍大會堂，他們不停指罵警方，四處塗鴉示威口號，並在國慶燈飾及旗杆前撤溪錢。及後警方湧出大會堂驅散示威者。當時劉在文娛廣場的旗杆附近，衝向正執法的警員，因而被其他警員制服及拘捕。同時間，冼在附近手持一把伸縮雨傘，正面衝擊一名警員，結果被該警員所制服。

及後警方在旗杆附近組織防線，與大批手持長傘及硬物的示威者對峙。當一名女示威者被警方制服後，葉率先用雨傘擲中一名警員，令警員的左手手背擦傷，然後葉拿着手杖形狀物體衝前，擊打該警員的左肩及腹部。大批示威者尾隨葉衝擊警方，雖然葉被警員成功制服，但混亂途中該女示威者成功逃離警方控制。

控方下午傳召警司陳榮作供。陳指當日下午2時許，警方在文娛廣場上拘捕多人，然後將疑犯帶返大會堂內。示威者乘機追擊警方，過程中陳的右眼角被打爆，亦有警員被人淋潑腐蝕性液體，要用水清洗傷口。及後示威者將大會堂的側門玻璃打破，陳擔心示威者會進入大會堂內搶犯，於是要求增援。不久其他警方小隊便到場驅散示威者，陳遂指揮其小隊去配合行動。聆訊明天繼續。