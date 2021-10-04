近5000人冀港府煞停填海　環團促全面研究香港海洋生態

港府為解決房屋問題不惜填海覓地，有環保團體今(4日)到政府總部外請願，並遞交近5,000個聯署，要求在今年的施政報告停止龍鼓灘、明日大嶼等填海計劃，又指香港現只有少於3%的水域受到保護，遠低於聯合國達一成的目標，又批評現時保護區出現不少走私大飛高速飛馳等違規行為，要求香港海洋生態全面進行研究，並盡快展開海洋空間規劃。

由世界自然基金會香港分會、守護大嶼聯盟、綠色和平等8個環保團體與24個民間組織發起聯署，就香港海洋資源枯竭和棲息地受破壞的問題，要求港府在今年施政報告停止填海計劃，並為香港海洋生態全面進行研究，盡快展開海洋空間規劃。聯署由6月初開至9月尾，一共收到接近659實體簽名與，4,055網上簽名，合共4,714個。團體今派代表到政總外遞交聯署。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，香港整體面積有六成屬於海洋，錄得5,943種海洋物種，數量佔全中國逾4分之1，單在東大嶼水域經有不少珍貴的海洋生物，例如江豚、海星、海馬、海龍、柳海筆、海扇、軟珊瑚海雞冠等，離岸島嶼的海岸亦是受國家一級保護白腹海鵰的繁殖地。

然而，謝世傑指香港只有少於3%的香港水域受到保護，遠遠落後於聯合國《生物多樣性公約》制定在2020年要保護10%海洋的海洋保育目標，但現時保護區內出現不少違規行為，例如海岸公園疑有走私大飛高速飛馳、非法改裝的船隻泊在岸邊，另在橋咀洲等非海岸公園，有遊人採挖貝類海岸生物不受規管，相關部門未有執法。謝世傑指明日大嶼涉填海1,000至1,700公頃，影響海洋生態，要求停止填海計劃。