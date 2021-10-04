前童軍高層疑鑽防疫漏洞筵開34席　民政總署申8張傳票提檢控

香港童軍總會今年4月被揭在香港童軍中心內的酒樓大排筵席，舉行高層榮休晚宴，招待逾百人，涉嫌違反限聚令及每枱人數限制等，引起內部人員及市民不滿。民政事務總署轄下牌照事務處今（4日）向法院申請發出8張傳票，分別向香港童軍總會總監俱樂部的牌照持有人、餐飲服務供應商及其2名負責人，以及3名涉嫌在上址組織群組聚集的人士提出檢控，案件會安排在法院審理。

牌照處指出，根據調查，該會址的牌照持有人、餐飲服務供應商及其2名負責人在今年4月10日，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），容許及安排該處舉辦一個人數超過規定上限的宴會活動。該餐飲服務供應商及3名香港童軍總會的人士，亦分別因容許群組聚集，及組織有關宴會，涉嫌違反限聚令。

翻查資料，一名童軍前高層，被指今年4月於香港童軍中心內一間酒樓設榮休晚宴，全場有34席、劃分成5個區域，有逾百人參與。該名童軍前高層疑走「灰色地帶」、鑽防疫規定漏洞，以分開不同人訂席、聲稱並非辦晚宴的方式，避開政府規定、即會址內的餐飲處所舉辦宴會活動時，人數在任何時間不得超過20人的限制。