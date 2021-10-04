政Whats噏：熱夜日數破紀錄　林超英：千祈唔好習慣

全球暖化、極端天氣對香港的影響愈來愈大，根據天文台資料，今年熱夜日數截至上個月底有57日，打破舊年50日嘅全年紀錄。天文台前台長林超英日前喺一段網絡短片中指出，天氣越嚟越熱已經係不爭嘅事實，但唔好諗住久而久之就會習慣，事關氣溫上升得太快，人類嘅進化係跟唔上咁話。

喺啱啱過去嘅9月份，香港破咗多項紀錄，但唔好開心住，因為呢幾項破紀錄無論對地球同市民嚟講，都唔算係好事。點解？事關天氣好熱，9月已熱爆燈，仲被形容地球依家發緊燒呀！

天文台日前總結9月天氣數據，高溫刷新5項9月份紀錄，唔單止最酷熱，仲係最多酷熱日數同熱夜嘅9月，有半個月係酷熱日。截至上月底，今年酷熱日數同熱夜日數分別係53日同57日，均打破去年全年紀錄。天文台仲公布埋9月氣候，全月平均氣溫、平均最高同平均最低氣溫、酷熱日數同熱夜日數，都係自1884年有紀錄以來最高嘅9月。睇到呢啲破紀錄真係笑唔出。

所謂「熱夜」嘅定義，林超英話係指晚上嘅最低溫度唔低於攝底28度。佢憶述童年嘅時候，酷熱天氣每年頂多4晚，但估唔到舊年竟飆升至50日！睇返2000年之前嘅紀錄，都只不過係每年十多廿日。當氣候暖化去到咁急速，人嘅身體係會頂唔順，大家好快就會發覺日子好難捱，並唔係想像中咁容易過囉！

林超英又話，夜晚溫度咁高會觸發好多長期病患，加劇醫療系統嘅負荷。而香港人普遍住喺蝸居，空氣唔夠流通，熱夜對基層市民尤其不利。佢話要延緩氣候暖化，普通市民其實有好多嘢可以做，簡單而言，用少啲電、用少啲水、買少啲嘢，咁就幫到手。

其實，佢講到明係唔開冷氣嘅，係咁熱嘅天氣下，曾經有網民關心佢「有冇熱到好想開冷氣？」佢就回應話「我不開冷氣，睡眠時以15cm直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡」，事後仲畀網民話呢個方法係係「佛系降溫」，早前佢仲話若果佢係秦始皇，就會禁咗冷氣添！