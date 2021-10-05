爆發上呼吸道感染　27間學校須強檢

政府周一（4日）深夜刊憲，要求於指定期間曾身處27個指明地方的人士接受強制新冠病毒檢測。

政府稱，由於27間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何人士在今年9月21日至本周一（10月4日）期間曾身處任何下列24學校超過兩小時，須於本周三（10月6日）或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周五（10月8日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在上周六（10月2日）至本周一（10月4日）期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓及4樓保良局嬰兒組

(2) 元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園

(3) 大埔富善村善翠樓地下1號協康會雷瑞德夫人中心

(4) 天水圍天河路6號地下仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心

(5) 屯門湖翠路201號兆禧苑兆禧商場地下1號舖香海蓮社兆禧苑幼稚園

(6) 九龍蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號基督教宣道會富山幼兒學校

(7) 觀塘牛頭角上邨第1期常滿樓地下平安福音堂幼稚園（牛頭角）

(8) 沙田沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

(9) 馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下基督教宣道會頌安幼稚園

(10) 青衣長康邨青盛苑O座地下第1層保良局田家炳幼稚園

(11) 天水圍天瑞路88號俊宏軒校舍雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園

(12) 大埔太和邨新和樓地下基督教宣道會太和幼稚園

(13) 粉嶺華明邨禮明樓地下香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園

(14) 粉嶺欣盛苑商場KG01號舖香港宣教會優質幼兒學校

(15) 葵涌邨春葵樓地下4號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

(16) 旺角西海富苑海韻閣地下天主教明我幼稚園（奧運校）/明我幼兒園

(17) 觀塘安達邨安達商場地下高層東華三院何藍瓊纓幼稚園

(18) 觀塘麗港城麗港街12號A區地下藍田靈糧幼稚園

(19) 上水馬會道21號鳳溪幼稚園

(20) 青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下平安福音堂幼稚園（青衣）

(21) 屯門鳴琴路寶田邨寶田商場2樓201室仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園

(22) 元朗洪福邨第5座洪塱樓地下保良局郭羅桂珍幼稚園

(23) 屯門巿地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

(24) 屯門兆安苑定賢閣地下佳寶幼稚園（屯門分校）

此外，在年9月21日至本周一（10月4日）期間於以下指明學校就讀指明級別的學生及曾面授該等學生的老師，須於本周三（10月6日）或之前接受檢測。受檢人士若在上周六（10月2日）至本周一（10月4日）期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 屯門掃管笏管青路11號保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學一年級

(2) 屯門山景邨道教青松小學五年級

(3) 將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學一年級