供應斷鏈　鋁售價翻倍　港回收轉口內地毛利高

本港鋁廢料進口量激增。有回收業界分析，內地有5成鋁由西非國家畿內亞供應，但該國近月發生政變，令供應斷鏈，內地急需找其他地方供應，推高鋁的售價，由原來8000元一噸急升一倍，至約1.6萬元。不少回收商眼見有利可圖，便向各國引入鋁廢料來港分揀，以致供港的廢鋁料，由以往每月100公噸升至現時過萬噸。

該名業界指，過去外國一向有將破碎鋁出口至內地，但自從今年1月1日起，內地實施全面禁止進口固體廢物，只會接收純鋁原料，連稍微混有其他金屬的破碎鋁亦不會接受，加上其他東南亞國家亦有嚴謹措施，故商人便看準香港作為分揀地點，篩選過後再轉口入內地。有回收商透露分揀過程，每噸成本只是高300至400元，毛利甚高，故雖然本港有《廢物處置條例》監管廢料入口，但由於本港進出口量多，就算夾雜廢料超出標準，有不少商人仍會鋌而走險。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，破碎鋁在分揀後，所餘下的銅、鋅便會留在本港，直入堆填區，市民、政府需考慮這對香港環境是否有長遠影響。劉耀成批評政府現時對回收商的要求標準不一，不利本地回收發展，令不少商人眼見進口外國廢料有空間便向其發展，建議政府應釐清標準。