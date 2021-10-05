環保署懶理洋垃圾湧港　鋁廢碎料按年激增3倍

香港環保政策一向落伍，港府遲遲未有立法規管「洋垃圾」，讓香港淪為垃圾收容港。內地今年1月1日起禁止以任何方式進口固體廢物，東網發現今年頭8個月本港的鋁廢碎料進口量多達逾40萬公噸，是過去4年的總和，進口量龐大，且有急速增長趨勢。有環團指進口洋垃圾中湧現一些「新面孔」，包括來自美國的電視解碼器及電動滑板車，質疑各國將未能出口到內地的鋁廢碎料直接傾倒在本港，惟港府坐視不理，任由一座座垃圾山湧現或塞滿堆填區，最終全港市民共同埋單。

本港過往5年鋁廢碎料進口量每年一直維持4.2萬公噸至17.4萬公噸不等，惟今年首8個月鋁廢碎料的進口量出現異常，進口量高達40萬公噸，較去年全年上升近3倍，貨值達44.2億元。翻查鋁廢碎料來源地，今年首半年，美國佔最大比例，達13.9萬公噸，是去年同期2.57萬公噸的5.4倍；其次是加拿大及內地，分別較去年同期增加7倍及54倍。

洋垃圾問題屢禁不絕，有環團發現新界多幅棕地變垃圾山，夾雜五金廢料、電路板、廢塑膠等。綠色和平項目主任陳可淳認為本港鋁廢料進口量年內至今已高達40萬噸，與內地及鄰近地區今年開始全面禁止進口固體垃圾絕對有關。她認為政府遲遲未收緊相關條例，只會令情況會漸趨惡化，料將湧現更多垃圾山。她又批評，政府就棕地規劃零散，至今仍未有完善規劃政策，變相任由涉事者利用棕地囤積及處理「洋垃圾」，同時縱容他們霸佔官地，如同「無王管」。

陳又指，這些垃圾山中不乏坊間普遍認知的電子垃圾，不外乎電腦、電視、雪櫃、洗衣機或手提電話，而最近更發現有來自美國收費電視解碼器，以至幾千架囤積有待拆解的美國品牌電動滑板車。陳說，雖然環保署聲稱電子垃圾為本地廢物，但由於以上兩個產品並未有在港發售，也不可能有市民旅遊時帶進大量電視解碼器或電動滑板車，故相信是進口的洋垃圾。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝亦分析指，歐美國家處理垃圾費用相當高昂，加上本港擁有地理及自由港的優勢，不少垃圾會先運送香港作轉口港，再出口至其他東南亞國家。以越南及泰國為例，當地商人會抽取當中有用的金屬及塑膠牟利。楊批評環保署缺乏主動性，未有積極與其他國家交換情報，打擊垃圾進口。

港府任由洋垃圾湧港，反觀內地自2018年已開始限制從國外進口24種「洋垃圾」，包括塑料、鋁廢碎料、紙制品以及紡織品等。今年1月1日起，內地更禁止以任何方式進口固體廢物，包括禁止廢舊電子物料、廢棄塑料、二手服裝、廚餘、醫療廢棄物、工業廢料及放射性廢料進口。