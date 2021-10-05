子宮內膜癌新症10年增七成　定期驗身做運動可減發病風險

除了常聽的子宮頸癌，子宮內膜癌亦是女性第4大常見癌症，患者通常會經血變多、月經周期不規律或停經後出血等。近年遲生育、人口老化及肥胖人口增加，令發病率上升，本港過去10年相關新症個案增加70%。有醫生建議女性要定期進行身體檢查，若有相關症狀要及早求醫。醫生又呼籲肥胖女性應做運動維持健康體重，可降低發病風險。

港大醫學院婦產科學系講座教授顏婉嫦表示，子宮內膜癌是因排卵周期不規則或無排卵，令內膜細胞長期受女性賀爾蒙刺激，形成內膜增生的癌前期細胞，或進一步變成癌症。90%子宮內膜癌個案會有異常出血，例如經血變多、停經後出血等，亦會有帶血絲和異味的分泌物，也有可能因腫瘤壓迫造成下腹痛、解尿痛或性交疼痛等。

近年社會形態、生活及飲食習慣等令子宮內膜癌的患病風險上升，包括雌激素上升、肥胖、糖尿病、年紀增長、家族病史等；而懷孕、使用口服避孕藥可減低患病風險，但不生育女性不斷增加。

臨床腫瘤科專科醫生張天怡表示，確診時子宮內膜癌約90%個案屬早期癌症，約10%有遠端轉移。當中以遠端轉移的晚期個案，5年存治率只有約17％。最近有臨床研究發現，一種新型治療組合，以標靶藥「樂伐替尼」合併免疫治療藥物「匹博利組單抗」，患者無惡化存活期和整體存活期分別為6.6個月和17.4個月，比使用化療的患者分別僅3.8個月和12個月的相關存活率長。

體重指數（BMI）超過30的女性，患子宮內膜癌的風險比正常健康女性高出3倍，維持正常體重可降低患病風險。養成運動習慣亦能有效降低屬於子宮內膜癌風險因素，包括高血壓和糖尿病。