誠信爭議　收UGL 5000萬元事件　律政司不告梁振英

梁振英在2012年7月就任特首，但在2014年被揭發於競選特首期間，與澳洲上市公司UGL就收購他持有股權的戴德梁行一事，簽訂協議，承諾支持UGL在亞洲擴展生意，並獲400萬英鎊（約5,000萬港元）作回報，令梁再次捲入涉嫌個人誠信爭議。經調查後，律政司認為沒有足夠證據提出檢控，事件因而告一段落。

當時報道指，UGL於2011年12月收購戴德梁行，梁當時任職戴德梁行亞太區主席，並已經宣布競逐特首。惟梁與UGL於同年12月2日簽署一份合約，該公司同意向他支付400萬英鎊報酬，在其當選特首後分兩次繳付。有關協議在簽署兩日後完成，而梁於同日宣布辭任戴德梁行亞太區主席一職。

當時特首辦發言人回應指有關合約純粹是「不作競爭」協議或「離職協議」，確保梁不會接受其他競爭對手的聘任，而他簽署協議後亦沒有向UGL提供任何服務。

至2016年民主派立法會議員聯署及提交呈請書，交付專責委員會處理調查事件，但未獲立法會授權行使《立法會（權力及特權 ）條例》（第382章）第9（1）條所訂的權力，即可命令任何人到立法會或該委員會席前，作證或出示其所管有或控制的任何文據或文件，令調查困難重重。在專責委員會調查期間，更揭發議員周浩鼎涉與梁振英「打龍通」，按梁意見修改擬議調查範圍。

另外，廉政公署就梁及周涉嫌貪污及公職人員行為失當指控作出全面調查，至2018年律政司發聲明表示決定不作檢控。

其中就梁的調查，律政司指因證據未能確立戴德梁行不同意梁振英接受款項，或該行為屬於《防止賄賂條例》（第201章）第9條所針對代理人接受利益的罪行，加上沒有法規要求梁需申報任特首前所簽訂的協議，故沒有合理機會就梁貪污的控罪達致定罪，而無申報亦不構成任何公職人員行為失當罪。