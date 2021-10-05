東方日報A1：被踢爆無申報　特首不受監管　梁振英賣股賺巨款

前特首梁振英曾被揭在競選特首期間，涉以戴德梁行董事身份與澳洲上市公司UGL簽訂協議，並收取400萬英鎊（約5,000萬港元）卻未作申報。昨有網媒報道引述洩密文件調查指，梁在任內透過兩間離岸公司，持有戴德梁行在日本業務公司的30%股權，又指他就UGL事件接受廉政公署調查期間，在2015年12月出售股權獲20萬英鎊（約230萬港元），惟一直未有公開申報。不過，梁昨在社交平台貼文回應，指在申報制度下各級子公司的股權持有及變動不必申報，又指各地公司處理辭任董事手續不同，強調任特首前已啟動離任程序。有學者批制度現漏洞，憂開設子公司貪污，或透過親屬如子孫進行部分交易，意圖隱瞞逃過申報。現屆特首林鄭月娥早前承認「走數」，強調不會修訂防賄條例。

梁振英在任特首期間，申報持有戴德梁行附屬公司的股權，惟未有交代細節。報道指，根據戴德梁行年報顯示，提供物業諮詢服務的「EuroAsia Properties」是其日本業務其中一間附屬公司，戴德梁行持有70%股權。

根據有關報道，該文件顯示梁與3間離岸公司有關，包括個人持有「Wintrack Worldwide」99.9%股權，而「Wintrack Worldwide」則全資持有「Ace Link Property」。「Ace Link Property」卻持有「EuroAsia Properties」的30%股權。文件又披露梁曾出任「EuroAsia Properties」董事，至2012年8月、即他任特首逾一個月後才辭職，但未有在行政會議利益申報中提及。惟特首向終審法院首席法官的財產申報屬保密，未知梁曾否就此作申報。

其實，在2014年澳洲傳媒就揭發梁在2011年12月競選特首期間，與UGL簽訂協議支持對方收購戴德梁行，UGL亦提出以至少20萬英鎊，收購梁個人持有的戴德梁行在日本業務公司30%股權，但協議中未提及其持股公司的名稱。廉政公署曾就事件展開調查，經諮詢律政司意見後認為沒有足夠證據，故不作檢控。

梁振英回應稱，當年是申報直接持有的公司股權，並在制度要求以外主動作出額外安排，將所有股權放入由專業人士管理的信託，他不行使作為股東的決策權。他強調各地公司辭任董事的法律及合約手續不同，提出辭任董事在法律上非即時生效，他在就任特首前已經啟動所有辭任程序。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，現行的特首及官員申報制度存有漏洞，憂慮未來有官員利用申報漏洞，開設子公司貪污，或透過親屬如子孫進行部分交易，意圖隱瞞逃過申報。

他斥現屆政府無意改善官員利益申報制度，有關改革迫在眉睫，問責班子作為公職人員，應公開申報在任期間，包括子公司在內的生意往來及交易紀錄。他更建議官員家人如涉及交易買賣同須申報，以增加透明度，否則會予公眾有潛在利益衝突的觀感。

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