澳門今日新增1宗確診　公務員今日起至周四毋須上班

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日(5日)新增1宗新冠肺炎確診病例，涉及1名42歲女子，為越南籍僱員。截至目前，澳門病例累計至75宗。澳門於昨晚9時起已啟動第3次全民檢測，直至本周三(6日)晚上9時，預計共3天完成，並會爭取在48小時內完成。另外，因應疫情，行政公職局宣布公務員今日至周四毋須上班。

今日新增的個案，女患者報稱和第72宗及73宗個案病人在同一單位從事裝修工作。由於被列為第72、73宗個案的密切接觸者，於今日經核酸檢測顯示結果而確診，她在今年8月26日和9月30日分別接種了一劑國藥新冠疫苗。應變協調中心表示，患者沒有任何不適症狀，已安排到路環高頂公共衛生臨床中心進一步診治，詳細情況稍後公布。

澳門近日疫情再現，昨日(4日)新增3宗新冠肺炎確診病例，涉及3名男外僱，其中2人為內地人，1人為越南籍。疫情亦影響原定的內地與澳門通關，珠澳聯防聯控機制協商一致，昨日12時起的珠澳口岸新的通關安排暫緩執行，待有關個案的最終檢測結果確定後，將會盡快向社會發放最新的通關安排，同一時間，教育及青年發展局亦緊急煞停原定昨日復課安排，認為社區存在一定風險。

另外，行政公職局今日向公共部門發出指引，根據行政長官發出的第110/CE/2021號批示，基於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，為減少疾病擴散的風險，免除公共行政工作人員於10月5日至7日期間上班，但同時指出，公共部門的領導應採取適當措施，確保因本身的性質而應經常對公眾提供服務的正常運作。

​指引亦強調，是次免除上班是為了減少病毒傳播的風險，獲免除上班的工作人員，如非緊急或必要的情況，必須留在家中避免外出，以履行公務人員的義務。