房協首購私人地皮合併發展　明華大廈北面土地建屋安置重建戶

房屋供應緊張，政府加快覓地建屋。香港房屋協會早前曾向城市規劃委員會提出改劃申請，擬在筲箕灣明華大廈A座北面的土地，沿着阿公岩道地段，興建28層高的公共租住房屋，提供約646個單位。房協（物業發展及市場事務）總監楊嘉康表示，項目總樓面面積約3萬平方米，預計最快可於2028年落成，屆時打算用於調遷安置健康村3期重建計劃的受影響居民，以便之後進行健康村3期的重建計劃。而該塊土地由政府土地及私人地皮組合而成，是房協首次以購買私人地皮再合併政府土地方式用以發展公營房屋，整個項目總發展成本約13億港元。

該地盤面積約4,602平方米，當中政府土地佔約4,217平方米。楊嘉康表示，該用地由兩部分合併而成，分別是屬政府土地的休憩用地及政府、機構或社區用地；而另一部分則為房協去年向私人業主購入的住宅用地（甲類），約佔380平方米。房協現時正就修訂筲箕灣分區計劃大綱核准圖，改劃相關用地作住宅用途向城規會申請，預計最快明年初有結果，再適時向政府申請批地。

楊嘉康指出，如改劃過程順行，料工程可於2024年正式展開，該用地將會用於調遷安置健康村3期重建計劃的受影響居民。楊表示，房協正式啟動健康村3期的重建計劃後，阿公岩道項目的單位便會列作「暫租住屋」，供合資格的家庭申請作為過渡性房屋單位。而項目會按健康村3期的住戶情況作調整，初步設計為有逾50%單位為1至2人單位，約40%為3至4人單位，5人或以上單位少於10%。

楊嘉康又透露，阿公岩道項目地盤位置屬山坡用地，地盤前面與後面的水平基準相差達16米，即約5層的高度。由於整個地盤呈不規則形狀，附近亦有學校、住宅樓宇及歷史悠久的天后古廟，工程具一定挑戰性，而地盤內亦有一棵具保留價值的老樹，將計劃原址保留。而項目與明華大廈現時的A座相連，相信日後市民可透過明華大廈重建第3期項目，直通區內廟東街的行人通道，前往筲箕灣社區及港鐵站等，其他項目內的設施亦可與明華大廈「互補」。