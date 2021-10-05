啟德隧道大樓旁沉降超標3日始公布　路政署料停工最少6周

中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，曾於上月30日錄得超逾預設停工指標的沉降，惟路政署延至本周日(3日)才對外公布，被炮轟存心隱瞞。該署今日(5日)凌晨回覆東網查詢時指，由於其中2個監測點分別錄得超逾預設停工指標6毫米及7毫米的沉降，因此按照現行機制，即時停止相關地基工程和進行整體及全面性評估，署方已要求承建商盡快制定相關緩解措施，預計最快於6星期內完成。

路政署表示，2個監測點上月30日均錄得超標沉降，因此按現行機制，即時指令承建商全面停止相關地基工程，並即時與承建商及駐工地工程人員跟進事件，包括聯同啟德隧道營運商視察及監測工地附近的公共設施，安排承建商進行加固措施，例如以灌漿方法改善鄰近地質情況，以及要求承建商制訂相關緩解措施等。

該署解釋，輔助道路為維修車輛所使用的通道，未有開放予公眾使用，在接獲承建商的緩解措施方案及復工要求後，路政署會以確保上述構築物及公用設施結構及運作安全的原則嚴格審批有關建議，會在所有緩解措施已全面實施，且沉降完全穩定下來的情況下才會批准復工。

署方續指，工地附近的啟德隧道、啟德隧道行政大樓，以及周邊構築物及公用設施的情況暫未錄得超逾預設停工指標的沉降，承建商的獨立檢測顧問亦已確認目前其結構及運作安全。