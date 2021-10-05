電騙集團招攬外傭充「解款賊」　直接向長者收錢匯內地戶口

警方於上月接獲兩宗主要針對長者「猜猜我是誰」電話騙案。騙徒假扮受害人的子女並訛稱被警方拘捕，急要保釋金，涉及金額達21萬港元。經調查後，警方在昨日(4日) 以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名52歲印尼裔女傭。

首宗案件發生於上月6日，堅尼地城龍華街一單位，一名女長者接獲一名騙徒電話，指其兒子因醉酒鬧事被捕，需要11萬港元作現金擔保。受害人不虞有詐，先後兩次到九龍寨城公園，將合共11萬港元現金交予一名不知名女子。至9月22日，受害人遇見兒子時，才得悉自己被騙。

第二宗案件發生於上月9日，牛頭角坪石邨一單位，一名女長者接獲騙徒電話，對方訛稱為其兒子，因醉酒鬧事需要10萬港元作現金擔保。受害人因手足無措，到九龍寨城公園將10萬元現金交予一名不知名女子。至9月13日，受害人遇上兒子，才知道自己受騙。

警方指，兩宗騙案涉及金額達21萬港元，兩名受害人均為退休人士，年齡分別為76歲及81歲。東九龍總區重案組接手調查案件，經調查及分析後，相信涉案收款女子，將現金透過兌換店匯到內地戶口。警方稱此類賊人為「解款賊」。警方經追查後，在昨日於黃大仙拘捕「解款賊」，並在其寓所檢獲衣物及匯款的單據。初步調查相信，有人疑為數千港元的酬金而犯案。警方仍在調查案件，務求偵破電騙集團的團夥。據了解，被捕女子為一名在港工作逾20年的印尼籍女傭，沒有犯案紀錄。

東九龍總區重案組總督察莫子威指出，警方發現近日「猜猜我是誰」電話騙案與以往的案件有所不同，以往騙徒會訛稱為受害人的親友稱因急事需要金錢，近日有騙徒會扮作事主認識的任何人，例如有騙徒致電時說：「我係你邊個？我係你老細」。受害人因被對方嚇倒後被騙。另一個案件，受害人為12歲小朋友，騙徒來電訛稱其老師，指因召妓被捕，需要金錢擔保，小朋友不幸中招。

另外，以往騙徒指示受害人到兌換店將錢匯到內地戶口，警方首次發現有犯罪團夥招攬外籍女傭為「解款賊」，直接向受害人收錢，其後匯返內地戶口。警方相信因兌換店職員十分醒目，如發現長者將大量現金匯到內地戶口時，會向長者了解詳情，有機會阻止罪案發生，警方正調查犯罪團夥如何招攬女傭犯案。