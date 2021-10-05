田北辰倡新界北連接前海鐵路上蓋建屋　區議員憂人流增難負擔

政府早前指為抓緊前海機遇，或將在新一份《施政報告》中提出發展新界北與前海連接的鐵路。議員田北辰今日(5日)透露，據其了解內地方面傾向鐵路可由洪水橋直達前海，惟他認為洪水橋站至深圳灣約有5公里，應在沿線興建多2個車站，同時可善用鐵路上蓋興建住宅項目，能更符合經濟效益。有專業人士認為，前海走線或會經過濕地及綠化地帶，相信環評報告可平衡發展及生態；但有區議員擔心，將來如通車後人流和車流大大增加，附近一帶或難以負荷。

田北辰指出，洪水橋站至深圳灣約有5公里，如再多建2個車站，於中途車站上落客不過需要數十秒，而且並非所有港人均以前海為目的地，鐵路到達深圳後的首站可設在目前的深圳灣口岸站，以便做到一地兩檢，方便乘客再轉乘至前海或其他地方。田續指，如項目交由港鐵興建及營運，可一併發展上蓋物業，預計可容納約10萬人，屆時政府要支付的鐵路造價或相對較少。

不過，香港規劃師學會會長李建華認為，前海鐵路的走線如出現類似現時深圳灣大橋的情況，有機會要途經濕地及綠化地帶，但他相信環評報告可平衡到發展及生態。若相關研究能壓縮前期所需時間，預計最快7年左右可完工通車。

元朗洪水橋區議員鄧家良則認為，興建前海鐵路是好事，有助於區內及新界西居民即日往返到深圳工作。不過鄧表示他擔心將來如人流和車流等增加，附近一帶或不能負荷，期望當局考慮將原本計劃興建多層樓宇的現代物流設施，搬到上、下白泥，以減少對當區居民的影響。