調查指市民盼施政報告優先處理土地房屋　中老年人最殷切

今屆政府任內最後一份《施政報告》即將於明日（6日）公布，有團體於今日（5日）發表市民對《施政報告》期望的調查結果，發現市民認為「土地及房屋」最需要優先處理，而而「醫療衞生」及「教育」則位列第2位及第3位。當中以年齡再作進一步分析，結果顯示以50至59歲的中老年人士對房屋需求最為迫切。而早前有消息指運輸及房屋局將「拆局」，調查中有逾6成市民贊成此建議。對於今年《施政報告》的期望，共有37%受訪者表示「非常低」及「低」，佔最大百分比。

香港研究協會於今年9月20日至29日開展全港隨機性抽樣電話訪問調查，並成功訪問了1100名18歲或以上的市民，讓受受訪市民對需要優先處理的項目作評分，以了解市民對《施政報告》的期望。當中對於土地及房屋的需求最為急切，整體評分達3.84分，比較市民去年對《施政報告》期望的調查，該項目上升了0.06分，反映多數市民期望《施政報告》可聚焦土地及房屋。

而第2位及第3位分別為醫療衞生及教育，分別有3.74分及3.48分，而第4位妥則是政府管治及社會和諧，有3.44分，對比去年下降0.26分，為眾多項目中下跌分數最多。

調查再以年齡組別作進一步分析，除18至29歲的青年組別人士認為醫療衞生最需優先處理外，其餘年齡組別人士皆認為土地及房屋為最迫切需要處理，當中尤以50至59歲的中老年人士評分最高，其次為40至49歲的年齡組別人士，反映中年人士的房屋訴求最為迫切。

對於早前有消息指《施政報告》會提出重組政府架構，開設新政策局，而運房局即將「拆局」。調查發現，有63%受訪者贊成政府設立新政策局，以專門推動土地房屋政策；而對於設立新政策局推動文化工作，表示贊成及不贊成的各佔36%，表示不知道／很難說／無意見的則佔28%，反映多數市民支持改組運房局，但對增設文化政策局則意見分歧，未有共識。

至於市民對於今年《施政報告》的期望，共有37%受訪者表示非常低及低，佔最大百分比；而認為非常高及高則只有28%，佔最小百分比。