調查指本港失業嚴重　65%逾半年無工開　政黨促設現金津貼

工聯會權益委員會向近2,500名會員進行調查，結果顯示，雖然失業率回落，但仍有30%人面對不同的就業問題，包括失業、被迫放無薪假等。失業的受訪者當中，有65%人指已失業超過半年。另有部分人在疫情下能重新就業，但43%人表示收入下跌超過40%。工聯會促請政府於《施政報告》推出臨時的緊急失業/停工現金津貼，研究長遠適用於本港的失業援助制度。

工聯會上月24至28日期間，於網上向會員進行調查。結果顯示，仍有30%受訪者面臨不同的就業問題，當中14%人仍然失業，亦有8%人正在經歷無薪假/減薪/停薪留職等問題，8%的人在疫情間曾被解僱，現只靠短期及臨時職位餬口。

調查又發現，正在失業的受訪者中，有65%人失業超過半年，亦有43%人的收入下跌超過40%，有30%人指其積蓄更只夠維持2個月生計。對於期望政府提供的紓困措施，最多人(56%)期望消費券加碼、另有54%人盼盡快通關，以及50%人期望提供失業/停工津貼。

港澳船停運多時，從事港澳船甲板工作的黃先生已被資方要求放無薪假超過1年半，目前每月需放至少6天無薪假。除扣減基本月薪外，膳食津貼、加班費、洗衫錢等亦都削減，收入較正常情況下跌30至40%。黃批評政府只為船公司提供補貼，員工卻不似旅遊業從業員般得到政府補助，整個業界的僱員似被政府遺忘。他期望政府為跨境渡輪的船務人員提供現金津貼，紓緩經濟壓力。

工聯會權益委員會主任丘燿誠促請政府推出緊急失業/停工現金津貼，研究長遠的失業援助計劃，修補勞工保障缺口，並提升「特別‧愛增值」津貼額至9,000港元、降低報讀課程的限制，以及推出第二輪消費券，振興市場。