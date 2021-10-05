承認於「明日大嶼」論壇搶咪　文員判囚3周

「守護大嶼聯盟」於3年前舉辦論壇，反對2018年施政報告中「明日大嶼」填海計劃。8名人士疑不滿苦候多時仍未等到機會上台發言，衝上台搶走前立法會議員姚松炎的咪高峰，3名男子在現場被捕，事隔逾２年後被起訴非法集結罪。其中2名被告早前已經認罪，至今天（5日）餘下一名29歲任文員的被告亦在東區裁判法院承認一項非法集結罪，被判即時入獄3星期。

案中被告依次為文員周家驊（29歲）、城大學生黃家豪（21歲）及中大學生許嘉鍵（18歲）。控罪指3人於2018年10月14日，在添美道2號政府總部東翼前地，與其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序或帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖破壞社會安寧。其中黃及許早前已認罪，分別被判監3星期及160小時社會服務令。

餘下之被告周家驊原本不認罪，案件排期到今天開審。不過他在開審前改變意向、選擇認罪。案情透露，當日下午約3時半，有組織舉辦遊行，反對「明日大嶼」填海計劃，約4,100人由銅鑼灣東角道起步，遊行至政府總部東翼前地。組織其後在終點舉行公開論壇，市民可舉手輪流發言。惟晚上近7時半，前立法會議員姚松炎發言後，8人衝上台包圍姚及搶咪，當中包括3名被告。

辯方今天求情時，指周過去無案底，從事設計及親愛工作，現已對事件有悔意，希望法庭輕判及考慮非監禁式刑罰，讓他可以保住工作，懇請法庭給予一次機會。惟裁判官鄧少雄判刑時，指出周是在開審前，甚至可以說在開審後才認罪，而他亦較其餘2名被告年長，最終採用6星期監禁作量刑起點，考慮到他認罪，控方檢控亦有所延誤，酌量減刑後，最終判處監禁3星期。周在聞判後神情沮喪，步入犯人檻後多次垂頭嘆息。