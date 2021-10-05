涉冒TB強姦　被告否認知對方性傾向　「網絡世界唔使咁深究」

無業男子涉嫌假扮女子強姦女同性戀者案，今天（5日）在高院續審，被告曾子豪繼續作供，重申相關女同性戀交友平台頁面沒有禁止男性使用等字眼，他為了交友才下載。控方質疑一般女廁門口都不會寫明男性不准進入，追問他「咁你係咪都會入女廁？」被告答不會，又指出事主從沒表明自己不喜歡男性，他不肯定對方是女同性戀者。

30歲被告曾子豪，被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。被告今接受控方盤問，稱作為異性戀者下載女同性戀交友軟件，是為了「識女仔」、「純粹八卦，想同人傾吓偈」。對於X說想找一個關心她的女子（A girl who cares for me），被告表示她雖看到「girl」一字，但沒有留意到當中含意，只注意到「cares for me」，因此他才說「可以」。他稱「網絡世界唔係每字每句都咁深究」。

被告承認想過X有可能是同性戀，但由於X從沒有表達過自己只喜歡女人，或說過「唔鍾意男人」、「好憎男人」之類的說話，因此不能肯定對方是女同性戀者。控方指出，被告明知X一旦知道他是男兒身，很大機會不再理會他，於是刻意隱瞞身份，並誤導X是女人。控方續指，當X事後透過訊息問被告「點解要搵les（女同性戀）嘅？」被告沒有回答，是因為被告「唔夠膽」，而且感到心虛和理虧。被告一概否認上述說法。