粉嶺皇后山將擴大發展　料增4000個公營房屋單位

本港房屋供應不足問題長久持續，近年政府積極發展粉嶺皇后山，惟因交通不便、位置偏遠，對市民吸引力不大。早前政府推售當中的居屋項目山麗苑，亦成為「居屋2020」中最遲賣完的一個屋苑。根據最新區議會文件顯示，當局建議將皇后山擴大發展規模，把一幅位於皇后山約4公頃的「住宅(乙類)」用地及南面一幅約0.17公頃的「住宅(甲類)」用地一併納入作皇后山擴展用地公營房屋發展。預計可增加4,000個單位，容納約1.13萬人，料會於2030至2031年完工，屆時皇后山的發展規模將增至公營房屋數目1.6萬個。

據區議會文件所示，擬議的公營房屋發展用地為政府用地，現時土地主要為前皇后山軍營的構築物及樹羣。而皇后山的擴展用地可從沙頭角公路至龍躍頭段及龍馬路前往，南部及西南部則為現時的皇后山房屋發展項目。

上述用地為政府用地，佔地約4.17公頃，將會興建6座高約47層的住宅大樓，以及一座7層高的社會福利設施大樓。新增的擬議公營房屋數目約有4,000個單位，可容納約1.13萬人，最高地積比率為7倍，樓宇高度不高於主水平基準上175米，配套設施包括社會福利設施、幼稚園、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施及其他基礎配套設施。

有鑑於大量人口遷入，根據初步交通及運輸影響評估，香園圍公路交匯處以南的粉嶺公路預計到2036年時行車會比現時緩慢。政府指將會研究改善方案，並適時向公眾諮詢。另外，現時龍馬路及沙頭角公路等，亦已完成改善工程，預計之後應可滿足皇后山擴展後的交通需求。而運輸署及營辦商亦已安排6條專營巴士路線及1條專線小巴路線於皇后山地區營運，應付市民的交通需要。

不過，由於新增的發展項目範圍約有1,475棵樹木，當中沒有已登記於或將加入《古樹名木冊》的樹木，大部分為常見的本地樹木品種。預計發展項目地盤內會有約1,433棵樹木遭到影響及建議移除，其中18棵土沉香則會建議移植。文件指出，土木工程拓展署將於鄰近的林地範圍，按1比1數量比例種植新樹，以補償被砍伐的樹木。