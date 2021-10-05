壹傳媒壞帳遭「抄家」　妻女密密探黎智英報憂

壹傳媒黎智英先後因為3宗非法集結的案件，合共判囚20個月，至今(5日)已在赤柱監獄服刑173日；惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，料短時間內都身陷囹圄。壹傳媒混帳更是一籮籮，包括涉嫌不公平損害股東和債權人利益等，負責進行調查的會計師公會前會長陳錦榮，上周六(2日)再派職員到壹傳媒大樓搜集證據，有大批以紙皮箱承載的疑似財務文件被職員以貨車運走審查。黎智英妻女繼上周三(9月29日)後，時隔不足一周，今午再密密到場探監，料就再次被「抄家」的窘境向黎智英報憂。

黎智英妻女今午約2時乘坐私家車抵達赤柱監獄，2人一改平日探視時全黑「喪服」打扮，改穿以白色為主調的素服，落車後2人急步走入院所內登記，準備乘坐高爾夫球車入內，全程未有發言。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了前年8·18、8·31及10·1的3宗非法集結案已判刑外，他另涉及其他案件，包括2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》涉嫌串謀勾結外國勢力等罪外；黎智英另涉及於2017年6·4集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

而因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太、前議員張超雄及邵家臻今早也到場探監，並於早上11時左右離開。